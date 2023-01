CAFE CULTUREL. « LE PLUS QUE VIF » La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout OT MLHL - BIT La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Catégories d’Évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

CAFE CULTUREL. « LE PLUS QUE VIF » La Salvetat-sur-Agout, 25 janvier 2023, La Salvetat-sur-Agout OT MLHL - BIT La Salvetat La Salvetat-sur-Agout. CAFE CULTUREL. « LE PLUS QUE VIF » Le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault

2023-01-25 17:00:00 – 2023-01-25 19:00:00 La Salvetat-sur-Agout

Hérault La Salvetat-sur-Agout Nouveau café culturel , Un café Hommage à Christian Bobin

Un événement proposé par Sandrine Feraco et Jean-Marie de Crozals

Venez nombreux pour débattre et partager vos propres lectures. Nouveau café culturel , Un café Hommage à Christian Bobin

Un événement proposé par Sandrine Feraco et Jean-Marie de Crozals

Venez nombreux pour débattre et partager vos propres lectures. jm2crozals@gmail.com +33 7 87 05 33 68 Jean-Marie de Crozals

La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2023-01-10 par OT MLHL – BIT La Salvetat

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Autres Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault OT MLHL - BIT La Salvetat Ville La Salvetat-sur-Agout OT MLHL - BIT La Salvetat La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout OT MLHL - BIT La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout-ot-mlhl-bit-la-salvetat-la-salvetat-sur-agout/

CAFE CULTUREL. « LE PLUS QUE VIF » La Salvetat-sur-Agout 2023-01-25 was last modified: by CAFE CULTUREL. « LE PLUS QUE VIF » La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 25 janvier 2023 Hérault La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout, Hérault Le Clos du Gué La Salvetat-sur-Agout Hérault OT MLHL - BIT La Salvetat

La Salvetat-sur-Agout OT MLHL - BIT La Salvetat La Salvetat-sur-Agout Hérault