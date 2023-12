KARIMOUCHE CAFE CULTUREL LE PIC VERT Millau Catégorie d’Évènement: Millau KARIMOUCHE CAFE CULTUREL LE PIC VERT Millau, 25 janvier 2024, Millau. KARIMOUCHEElle passe d’une vie à l’autre entre deux riffs. Silhouette féline des faubourgs hexagonaux. Boule de feu des cafés-concerts. Dépositaire des aubes de Kabylie. Peu importent les métamorphoses : c’est à sa voix qu’on reconnaît Carima Amarouche, alias Karimouche. Une voix chaude, frondeuse, qui bouscule nos certitudes sur des beats hyptoniques…

Tarif : 12.50 – 23.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:30 Réservez votre billet ici CAFE CULTUREL LE PIC VERT 155 AVENUE DE L’AIGOUAL 12100 Millau Détails Catégorie d’Évènement: Millau Autres Code postal 12100 Lieu CAFE CULTUREL LE PIC VERT Adresse 155 AVENUE DE L'AIGOUAL Ville Millau Departement 12 Lieu Ville CAFE CULTUREL LE PIC VERT Millau latitude longitude ;

CAFE CULTUREL LE PIC VERT Millau 12 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millau/