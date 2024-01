Le fil qui nous lie Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 30 mars 2024.

Le fil qui nous lie Une histoire de la Retirada écrite et jouée par Audrey Langellotti Samedi 30 mars, 21h00 Café Culturel Le cerf-volant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:45:00+01:00

Fin : 2024-03-30T21:00:00+01:00 – 2024-03-30T21:45:00+01:00

Le “fil qui nous lie” nous emmène en Espagne, au début du siècle dernier, dépoussiérer les souvenirs avant qu’ils ne s’effritent. En tant qu’actrice marionnettiste, Audrey passe, tour à tour, de ses propres réflexions à celles d’un aïeul pour aborder ensemble la guerre d’Espagne, l’anarchisme et les collectivisations, la dictature et l’exil.

Un moment intimiste avec cette auteur-interprète qui a écrit cette pièce en hommage à sa grand-mère.

Une malle, quelques photos et quelques lettres, pour une mise en scène sobre et intimiste. La marionnette, quant à elle, apparaît par petites touches, délivrant la voix de ceux qui ne sont plus, mais qui vivent toujours à travers nous.

Un spectacle poétique, émouvant et fort.

Durée: 45 minutes

Age: à partir de 10 ans

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d’Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/le-fil-qui-nous-lie/ »}]

marionnette retirada