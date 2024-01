Aged in Barrels Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 23 mars 2024.

Aged in Barrels Aged In Barrels est un groupe de musique celtique toulousain, né de l’amour pour la musique folklorique irlandaise et de la volonté de communiquer son énergie au monde. Samedi 23 mars, 21h00 Café Culturel Le cerf-volant

Début : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T22:30:00+01:00

Folklore irlandais

Des bobines aux cornemuses et des jigs aux chansons, profitez du caractère unique de la musique irlandaise !

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d’Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/aged-in-barrels/ »}]

