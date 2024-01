Kijoté Café Culturel Le cerf-volant Serres, samedi 24 février 2024.

Kijoté Kijoté propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique. Samedi 24 février, 21h00 Café Culturel Le cerf-volant

Kijoté délivre une musique dans un style brut, épuré, sans artifice.

Il propose une chanson alliant l’énergie du swing manouche à la chaleur des rythmes latins, un univers où le cri enragé côtoie aussi bien la taquinerie, le pamphlet que le récit onirique.

A partir d’histoires vécues ou fantasmées il traite des sujets tel que la place de l’individu dans la société d’aujourd’hui et aborde des thématiques plus sociales mais toujours sans démagogie. Il s’inspire de la Chanson Française des années 50/60 (Brassens, Brel, Gainsbourg) ou plus récente (Mano Solo, Sansévérino, Valérian Renault) ainsi que des rumberos espagnols.

Ce « Brel du Sud » a partagé la scène de notamment Magyd Cherfi, Les Hurlements de Léo, Flavia Coelho, Les Vieilles Pies, Délinquantes, Mauresca Fracas Dub et Alexis HK.

Café Culturel Le cerf-volant 1, route d'Arques 11190 Serres Serres 11190 Aude Occitanie

chanson française swing manouche