Dans cette nouvelle création Maël Goldwaser interroge un des élément fondamental du flamenco : le compás. Terme aux sens multiples, le compás désigne à la fois une structure du temps immuable et presque sacré, le phénomène rythmique en général ainsi que certaines variations harmoniques qui permettent d’exprimer l’essence d’un style précis du flamenco (ce qu’on appelle un palo). S’inspirant de l’élasticité de certains palos, Maël Goldwaser élargit les compases traditionnels et donne naissance à de nouveaux cycles sur lesquels il compose sa musique.

Pour mener ces investigations il s’est tourné vers l’Orient, la musique indienne et les Tabla plus précisément. L’Inde, parfois considérée comme la terre d’origine du flamenco, offre à tout explorateur du rythme des outils d’une richesse infinie. Aux côtés de Frédéric Cavallin, ils confrontent la dialectique de la guitare flamenca à celle des Tabla pour trouver un point d’équilibre respectueux de chaque tradition et les amener ailleurs. Cette rencontre donne lieu à une conversation musicale au cours de laquelle on passe de l’intimité de la guitare à la virtuosité des Tabla, de la rage du flamenco à la contemplation d’une arithmétique métamorphosée par le chant des percussions. Ces élans tendent vers un horizon commun : la recherche de nouvelles dialectiques du compás.

Maël Goldwaser : Composition et guitare

Frédéric Cavallin : Arrangement et Tabla

