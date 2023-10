Saravah Duo Café Culturel Le Cerf-Volant Serres, 2 décembre 2023, Serres.

Saravah Duo Samedi 2 décembre, 21h00 Café Culturel Le Cerf-Volant

Saravah est un duo réunissant Elaine Lopes et Anne-Sophie Cabrillat autour de leur identité culturelle et musicale.

Créé en septembre 2018, Saravah fait preuve de fraicheur, de féminité, d’humour et d’exigence vocale et musicale. A travers des arrangements originaux, des réécritures et des compositions les 2 musiciennes nous invitent à un voyage aller-retour Paris-Rio, plein de romantisme, de fougue et de désinvolture, mais surtout de samba !

Elles nous proposent leur concert “Entre 2” , concert au carrefour de la samba brésilienne et de la chanson française. La dynamique et la complicité entre les 2 musiciennes entraînent les spectateurs dans un voyage Paris-Rio unique, joyeux et profond à la fois ! La mise en scène joue avec le décalage dans toutes ses couleurs : l’attrait pour l’exotisme culturel et l’exacerbation des stéréotypes, la musicalité des mots et la barrière des langues. C’est aussi un équilibre savant entre les 2 personnages qui évoluent entre complicité et jalousie, entre répétition et représentation, tissant un lien étroit avec leur public. Enfin Entre 2 est un voyage musical et poétique où toutes les émotions sont à l’honneur !

Café Culturel Le Cerf-Volant 1 route d’Arques, Serres Serres 11190 Aude Occitanie 0765675349 [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/saravah-duo/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

samba chanson française