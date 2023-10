On y va Trio Café Culturel Le Cerf-Volant Serres Catégories d’Évènement: Aude

Serres On y va Trio Café Culturel Le Cerf-Volant Serres, 25 novembre 2023, Serres. On y va Trio Samedi 25 novembre, 21h00 Café Culturel Le Cerf-Volant Federico, originaire de Tucuman en Argentine à la guitare, trompette et chant, et Aude de Poitiers, au violon, trombone et chant, ont voyagé ensemble pendant plusieurs années depuis le sud de l’Argentine, jusqu’au Mexique, en sillonnant le continent latino-américain à la recherche de ses rythmes, de ses musiques, et des émotions qui les font vibrer. Rodrigo Peña, percussionniste et danseur originaire d’Uruguay se joint à eux pour toujours plus d’énergie. Café Culturel Le Cerf-Volant 1 route d’Arques, Serres Serres 11190 Aude Occitanie 0765675349 [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/on-y-va-trio/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

