Jeff Zima Café Culturel Le Cerf-Volant Serres, 18 novembre 2023

C’est dans les rues de New Orleans qu’il « s’est fait les dents » et pendant plusieurs années il a sillonné les routes de la ligne New Orleans – Chicago, jouant dans les rues de nombreuses villes dont Greenville (Mississippi), Helena (Arkansas) et Memphis (Tennessee). Il a débarqué en France en 1990 avec le groupe Pigmeat et tout au long des années 90 a participé à plusieurs formations de qualité : The Glory Hogs, Pig Mama ou Spitball Jones and The Backwash Blues Band. Au tournant des années 2010, un passeport français en poche, la tête pleine de chansons françaises et la révolte au ventre, Jeff se met à écrire son Blues contestataire en français ; ses deux derniers albums, « Blues divers », sorti en 2014, et le tout dernier « Conversation avec le Blues », sorti à l’été 2018, en sont le résultat saisissant.

En trente ans, Jeff s’est taillé une place un peu à part dans le paysage musical français : il chante en anglais mais mélange les styles d’une façon déconcertante, inqualifiable ; il chante aussi en français mais ses compositions font partie de l’univers du Blues et non pas de la chanson française. Et c’est un pyromane sur scène, ses concerts bourrés d’humour laissent une large place à un jeu de guitare époustouflant de swing et de dextérité. Avec des centaines de chansons de tous styles de New Orleans à Chicago en passant par la forêt de la Grésigne, de Bessie Smith à George Brassens et de Elmore James à Boby Lapointe, Jeff Zima nous fait respirer son blues avec une passion dévorante.

Café Culturel Le Cerf-Volant 1 route d'Arques, Serres Serres 11190 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

