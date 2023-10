Scène ouverte acoustique Café Culturel Le Cerf-Volant Serres Catégories d’Évènement: Aude

Serres Scène ouverte acoustique Café Culturel Le Cerf-Volant Serres, 4 novembre 2023, Serres. Scène ouverte acoustique Samedi 4 novembre, 20h30 Café Culturel Le Cerf-Volant La prochaine scène ouverte musicale aura lieu samedi 4 novembre. Les inscriptions sont ouvertes.

N’hésitez pas à envoyer votre candidature avant le 28 octobre à Christophe. Merci de préciser le style, la durée (max 10 mns), les besoins techniques éventuels. Café Culturel Le Cerf-Volant 1 route d’Arques, Serres Serres 11190 Aude Occitanie 0765675349 [{« type »: « link », « value »: « https://le-cerf-volant.org/portfolio/scene-ouverte-acoustique-appel-a-candidatures/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00

2023-11-04T20:30:00+01:00 – 2023-11-04T23:00:00+01:00 scène ouverte acoustique Détails Catégories d’Évènement: Aude, Serres Autres Lieu Café Culturel Le Cerf-Volant Adresse 1 route d'Arques, Serres Ville Serres Departement Aude Lieu Ville Café Culturel Le Cerf-Volant Serres latitude longitude 42.946346;2.323475

Café Culturel Le Cerf-Volant Serres Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serres/