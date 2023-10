Ciné Débat – Douce France Café Culturel Le Cerf-Volant Serres, 21 octobre 2023, Serres.

Ciné Débat – Douce France Samedi 21 octobre, 20h30 Café Culturel Le Cerf-Volant

Et si on sortait des milieux convaincus pour parler d’agriculture et d’économie sociale et solidaire ?

À l’initiative de leurs professeurs, trois lycéens enquêtent sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Quel pouvoir d’agir peut-on avoir sur son territoire ?

Ils nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, d’agriculteur.rice.s de grandes exploitations, d’agriculteur.rice.s bio, de promoteur.rice.s immobiliers, de collectivités, d’élu.e.s, d’entrepreneur.se.s de l’économie sociale et solidaire (ESS).

“Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

A l’âge pivot de 17 ans où ils doivent choisir l’orientation de leurs futures études, Amina, Sami, Jennyfer et leur classe posent des questions universelles : Que fabrique-t-on dans nos métiers et dans nos vies ? Quelles activités choisit-on pour nos territoires et quel impact sur nos vies ? Des questions qui résonnent particulièrement en cette période de réflexion sur un changement de paradigme.”

François animera le débat en suivant.

Café Culturel Le Cerf-Volant 1 route d'Arques, Serres Serres 11190 Aude Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

