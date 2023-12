Goûter ludique Café culturel Lagardelle-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Goûter ludique Mercredi 10 janvier 2024, 15h30 Café culturel Gratuit

Début : 2024-01-10T15:30:00+01:00 – 2024-01-10T17:30:00+01:00

Fin : 2024-01-10T15:30:00+01:00 – 2024-01-10T17:30:00+01:00 L’association des parents d’élèves « Souris, Petit Colibri » propose chaque mois, un rendez-vous mensuel, gourmand et ludique le mercredi après-midi.

Au programme : pâtisseries maison, activité manuelle, jeux de société et coin lecture. Café culturel Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze

