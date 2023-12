Talk@Lèze Café culturel Lagardelle-sur-Lèze, 4 janvier 2024, Lagardelle-sur-Lèze.

Talk@Lèze Jeudi 4 janvier 2024, 20h00 Café culturel Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-04T20:00:00+01:00 – 2024-01-04T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-04T20:00:00+01:00 – 2024-01-04T22:30:00+01:00

Paul DUBOIS, accompagné par l’association “Info@Lèze”, démystifiera la magie derrière les intelligences artificielles créant des images (Dall-E / Mid-Journey), du texte (e.g. ChatGPT), ou même de la musique (Music-LM).

Cette présentation adaptée aux artistes, écrivains et esprits curieux, offrira un aperçu des possibilités et limites des algorithmes IA.

À propos de Paul Dubois :

Paul Dubois est doctorant en intelligence artificielle chez TheraPanacea, une petite entreprise spécialisée dans les logiciels médicaux. Il enseigne également les mathématiques, les algorithmes et l’IA à l’ESSEC et à CentraleSupélec.

Café culturel Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie