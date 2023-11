Café-rencontre de l’association « Souris, Petit Colibri » Café culturel Lagardelle-sur-Lèze, 7 décembre 2023, Lagardelle-sur-Lèze.

Café-rencontre de l’association « Souris, Petit Colibri » Jeudi 7 décembre, 20h00 Café culturel Gratuit

L’association des parents d’élèves « Souris, Petit Colibri » vous invite à son prochain « Café-Rencontre » : la famille à la découverte des émotions !

Des rires, des pleurs, des cris… et quelques silences. La vie de famille est remplie d’émotions !

Venez en parler lors de cette rencontre informative et participative, animée par la Maison des Droits des Enfants et des Jeunes (MDEJ).

Café culturel Place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sourispetitcolibri@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00