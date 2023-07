Film-documentaire « Brahim Bouchelaghem – La danse ou la vie » Café culturel LA CERISE Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Film-documentaire « Brahim Bouchelaghem – La danse ou la vie » Café culturel LA CERISE Saint-Paul, 7 octobre 2023, Saint-Paul. Film-documentaire « Brahim Bouchelaghem – La danse ou la vie » 7 et 11 octobre Café culturel LA CERISE Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles Programmation dans le cadre du festival TAM TAM —

La danse ou la vie

Un film de 52 minutes de François Cauwel.

Une co-production Hikari et Pictanovo.

Brahim Bouchelaghem est aujourd’hui un chorégraphe reconnu. Sa compagnie, Zahrbat, est demandée sur les scènes du monde entier. Mais le Roubaisien est resté fidèle à ses racines. Enfant de la rue, petit délinquant sans avenir, il a installé son studio dans une rue où il déambulait, adolescent. La danse l’a sauvé de la prison et de la déchéance. Aujourd’hui, il est un modèle étonnant pour son quartier, qu’il ne quittera jamais. Nous le suivons dans les coulisses de la création de son prochain spectacle. Projection suivie d’un échange avec Brahim Bouchelaghem, chorégraphe.

Cette projection est également proposée dans le cadre d’un parcours de médiation autour de la compagnie Zahrbat, incluant un atelier de « danse hip hop » pour les adolescent.e.s + le spectacle « Almataha ». Plus d’infos : https://tamtam.re/evenement-tamtam/la-danse-ou-la-vie/ Café culturel LA CERISE 1 rue Eugène Dayot 97460 Saint-Paul Saint-Paul 97862 La Réunion https://www.facebook.com/LaCeriseCafeCulturel [{« link »: « https://tamtam.re/ »}, {« link »: « https://tamtam.re/evenement-tamtam/la-danse-ou-la-vie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

