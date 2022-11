Cantada – Cantèra à la mode toulousaine Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31)

Cantada – Cantèra à la mode toulousaine Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31), 8 juin 2023, . Cantada – Cantèra à la mode toulousaine Jeudi 8 juin 2023, 20h30 Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31)

gratuit

organisé par AMTET, Folles Saisons et Les Belles Fanes Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31) 197, Route de Saint-Simon Café Culturel Folles Saisons, 31100 Toulouse, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/38502 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Les Cantadas à Folles Saisons ont lieu tous les 2e jeudis du mois d’octobre à juin. 13 octobre/10 novembre/8 décembre/12 janvier/9 février/9 mars/13 avril/11 mai/8 juin Il s’agit de soirée dédiées au chant spontané, à mi chemin entre la scène ouverte et le boeuf. En solo, en duo, en trio ou tous en choeur, partageons les chansons issues de notre culture de tradition orale autour d’un verre !! Instruments de musique bienvenus pour accompagner les chants :-) Si vous souhaitez diner, nous vous conseillons de réserver au 0562146485. source : événement Cantada – Cantèra à la mode toulousaine publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T20:30:00+02:00

2023-06-08T23:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31) Adresse 197, Route de Saint-Simon Café Culturel Folles Saisons, 31100 Toulouse, France Age maximum 110 lieuville Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31)

Café Culturel Folles Saisons, Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//