Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lagardelle-sur-Lèze

Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze, 26 février 2023, Lagardelle-sur-Lèze. Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02 Dimanche 26 février, 10h30 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze

Entrée libre

L’artiste LaLa expose ses oeuvres au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02

RDV au café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Artiste accomplie, LaLa a toujours baigné dans les arts plastiques : sculpture, land art, dessin. En 2022, elle a peint plus de 100 tableaux dans des styles aussi riches et variés qu’improbables, qui plongent le spectateur au plus profond de ses émotions.

LaLa compose dans l’instant, en nous rapprochant au plus près de ce qui semble nous faire défaut : notre humanité. Le vernissage sera animé par deux groupes de musique : « Mr Fourcade & Ze Princess » et « Women Words ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T10:30:00+01:00

2023-02-26T13:00:00+01:00 DR

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lagardelle-sur-Lèze Autres Lieu Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Adresse place de Verdun 31870 Lagardelle-sur-Lèze Ville Lagardelle-sur-Lèze lieuville Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Departement Haute-Garonne

Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagardelle-sur-leze/

Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze 2023-02-26 was last modified: by Exposition d’Alexandra Gallardo (lala) du 15/01 au 26/02 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze 26 février 2023 Café culturel de Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze

Lagardelle-sur-Lèze Haute-Garonne