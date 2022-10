CAFE CULTUREL. COMMENT PARLER AUX OISEAUX La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hrault

2022-10-19 17:00:00 17:00:00 – 2022-10-19 19:00:00 19:00:00

Hrault La Salvetat-sur-Agout Nouveau café culturel , Nous ferons parler les oiseaux au travers de la voix de certains poètes :

René Char, Philippe Jaccottet, Christian Bobin, Kenneth White, Valérie Rouzeau, Marielle Macé, et bien d’autres…

Venez nombreux pour partager vos propres choix de texte. Sensibiliser à la disparition progressive des oiseaux jm2crozals@gmail.com +33 7 87 05 33 68 l’art dans tous ses états

