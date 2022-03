Café Crim’ Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Café Crim’ Moëlan-sur-Mer, 7 mai 2022, Moëlan-sur-Mer. Café Crim’ Rue Pont Ar Laer Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer

2022-05-07 – 2022-05-07 Rue Pont Ar Laer Médiathèque L’Ellipse

Moëlan-sur-Mer Finistère Autour de Michèle Brévini, les passionnés de polars peuvent venir partager leurs découvertes et coups de cœur. Autour de Michèle Brévini, les passionnés de polars peuvent venir partager leurs découvertes et coups de cœur. Rue Pont Ar Laer Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu Moëlan-sur-Mer Adresse Rue Pont Ar Laer Médiathèque L'Ellipse Ville Moëlan-sur-Mer lieuville Rue Pont Ar Laer Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Departement Finistère

Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/

Café Crim’ Moëlan-sur-Mer 2022-05-07 was last modified: by Café Crim’ Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer 7 mai 2022 finistère Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer Finistère