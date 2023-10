Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Café coups de cœur Bibliothèque Georges Brassens Paris, 25 novembre 2023, Paris. Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 53 90 30 30 ou sur Un coup de cœur récent ? Un favori dans la rentrée littéraire ? Venez partager autour d’un café les lectures qui vous enthousiasment ! Nouveau rendez-vous à la bibliothèque Georges Brassens (Sur inscription) Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr bibliotheque.georges-brassens@paris.fr

