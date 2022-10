CAFÉ CONVIVIAL Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

CAFÉ CONVIVIAL Bar-le-Duc, 18 octobre 2022, Bar-le-Duc. CAFÉ CONVIVIAL

Côte Sainte Catherine Bar-le-Duc Meuse

2022-10-18 10:00:00 – 2022-10-18 12:00:00 Bar-le-Duc

Meuse Café Convivial : l’équipe du Centre Socioculturel de la Côte vient à la rencontre des habitants. Différents dates, différents lieux. comcscbld@gmail.com +33 3 29 45 20 56 http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/ Café Convivial des Centres Socioculturels de Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Bar-le-Duc Adresse Côte Sainte Catherine Bar-le-Duc Meuse Ville Bar-le-Duc lieuville Bar-le-Duc Departement Meuse

Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

CAFÉ CONVIVIAL Bar-le-Duc 2022-10-18 was last modified: by CAFÉ CONVIVIAL Bar-le-Duc Bar-le-Duc 18 octobre 2022 Bar-le-Duc Côte Sainte Catherine Bar-le-Duc Meuse Meuse

Bar-le-Duc Meuse