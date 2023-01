CAFÉ-CONFÉRENCE #2 Lunéville Lunéville MT DU PAYS LUNEVILLOIS Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

CAFÉ-CONFÉRENCE #2 Lunéville, 30 avril 2023, Lunéville MT DU PAYS LUNEVILLOIS Lunéville. CAFÉ-CONFÉRENCE #2 Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Place de la 2ème DC Château de Lunéville

2023-04-30 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-30

Place de la 2ème DC Château de Lunéville

Lunéville

Meurthe-et-Moselle Lunéville Café-conférence #2 : Discussion, autour d’un café, des jardins du Château (histoire, vie et perspectives). Durée : 1h30. Entrée libre. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ PIXABAY

Place de la 2ème DC Château de Lunéville Lunéville

dernière mise à jour : 2023-01-16 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Lunéville Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS Place de la 2ème DC Château de Lunéville Ville Lunéville MT DU PAYS LUNEVILLOIS Lunéville lieuville Place de la 2ème DC Château de Lunéville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville MT DU PAYS LUNEVILLOIS Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville-mt-du-pays-lunevillois-luneville/

CAFÉ-CONFÉRENCE #2 Lunéville 2023-04-30 was last modified: by CAFÉ-CONFÉRENCE #2 Lunéville Lunéville 30 avril 2023 Château de Lunéville Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville Lunéville, Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Lunéville MT DU PAYS LUNEVILLOIS Lunéville Meurthe-et-Moselle