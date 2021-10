Avoine Avoine Avoine, Indre-et-Loire CAFE-CONCERTS Avoine Avoine Catégories d’évènement: Avoine

Avoine Indre-et-Loire Avoine Un programme séduisant pour cette Vème Edition des CAFE-CONCERTS :

– 28 janvier Concert JAZZ Michel PORTAL – SCLAVIS – MOUSSAY

-29 janvier ABBAS Trio (Musique Folk)

