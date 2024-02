Café-concert : Woods Trinidad Legend La Bellevilloise Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Woods Trinidad Legend en concert à La Bellevilloise vendredi 1er mars 2024.

Créé en 2012, Woods Trinidad Legend se fait connaitre par leur musique jazz caribéenne. Cousin des productions cubaines du genre (Omar Sosa, Roberto Fonseca…) et de lignées martiniquaises ou guadeloupéennes créatives (Mario Canonge, Jacques Schwarz-Bart…), ce projet musical inédit valorise le patrimoine de Trinidad et Tobago via une relecture unique de l’œuvre de Wilfred Trevor Woodley alias Woods. Composé du guitariste Yogev Ben Yosef, du bassiste Norluc Lovius, du pianiste Emanuel zebadaiah, du clarinettiste Benjamin Fryde et du percussionniste Calvin Yug, ce quintet sublime le berceau du calypso grâce à une salve d’accords sophistiqués. Des titres accrocheurs comme « Lone Pilgrim » ou « Pay The Devil » rivalisent d’audace avec des plages plus rêveuses comme « Stickman » ou « Laying Down ». Woods Trinidad Legend prolonge, depuis peu, l’expérience en studio avec l’enregistrement d’un premier album autoproduit sur lequel est invité Jason Baptiste, pointure musicale de Trinidad et joueur de steel drum.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Café-concert : Woods Trinidad Legend