Wladimir Beltran Trio y Sur Moreno en concert à 20h dans La Halle aux Oliviers vendredi 23 juillet 2021. Musicien (guitariste, chanteur) d’origine chilienne installé à Paris depuis la fin des années 70. Il interprète des thèmes traditionnels du Cône Sud de l’Amérique latine. Jeune, il commence à étudier la guitare classique avec le Maestro Luis Barría, directeur de l’Orchestre philarmonique à Temuco (sud du Chili) et le chant au sein du Chœur Sainte Cécile. Il fait partie d’un groupe de jeunes chercheurs des musiques traditionnelles chiliennes (recopiladores) et poursuit ses recherches en entrant à l’Université de Concepción, toujours dans le Sud du Chili. Au début des années ‘70, il part pour Buenos Aires (Argentine), la patrie du tango, où il reçoit l’influence « ríoplatense » qui modifie son style musical. En arrivant à Paris, il fait partie des groupes de musiques folkloriques et joue dans des peñas (café-concert) latino-américaines de Paris, notamment à la Crypte de l’Église Saint-Eustache. Il crée le concept Sur Moreno qui est une façon de repenser la musique du Cône Sud Amérique latine (Argentine, Bolivie, Chili, Pérou, Paraguay et l’Uruguay) pour lui donner une nouvelle interprétation sans lui enlever son caractère authentique, sa couleur, sa rythmique. C’est une démarche contraire à la fusion et un refus de la standardisation. Il ne veut pas la rendre « moderne », mais plutôt « actuelle » car le public a besoin de retrouver l’authenticité. Le répertoire, interprété par guitare, contrebasse, clarinette, violon, cajón et voix, est joué en 2010, à la Maison de l’Amérique latine à Paris. Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

