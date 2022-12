CAFÉ-CONCERT : WENDELL ALMEIDA AND BAND La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFÉ-CONCERT : WENDELL ALMEIDA AND BAND La Bellevilloise, 7 janvier 2023, Paris. Le samedi 07 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Wendell Almeida and Band est en concert à La Bellevilloise ! Brésilien originaire de la ville d’Olinda et ancien membre des plus célèbres groupes du Pernambuco, Wendell Almeida propose avec ses musiciens des concerts originaux plongeant le public dans l’univers carnavalesque du Brésil. Depuis qu’il s’est établi en France, Wendell s’est régulièrement produit dans de nombreuses salles parisiennes (Cabaret Sauvage, Bellevilloise, Petite Halle, Bizz’Art, Ermitage, Alimentation Générale, Favela Chic, Café A, Glazart, Trianon, Petit Bain, La Dame de Canton,…) ainsi que dans d’autres villes de France (Lyon, Amiens, Angoulême, Biarritz, Roanne, Royan, Saintes…) et d’Europe (Londres, Bruxelles, Cordoue, Cobourg, Nyon…). La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

