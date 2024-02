Café-concert : Vernis Rouge La Bellevilloise Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Jeudi 28 mars, Vernis rouge est de retour à La Bellevilloise pour un café-concert.

Artiste indépendante franco-libanaise de 24 ans, Vernis Rouge s’inscrit dans la nouvelle vague de pop française à la plume aiguisée.

Avant d’être un projet musical, Vernis Rouge est une quête de soi et d’une féminité — toujours relative — longtemps ignorée. Petite sœur de deux frères, Manon était plus habituée à la bagarre qu’à jouer à la poupée, loin des vernis, eyeliners et autres palettes de maquillage, ou de tout attirail que l’on associerait trop facilement aux femmes. Sa version de la féminité, Manon l’a apprivoisée à travers sa passion pour la musique, qui l’affranchit de sa pudeur et de sa vulnérabilité. Elle lui donne la force de se chercher et de s’exprimer, parfois de se trouver et de se comprendre, mais surtout de briller. Une toute autre forme de cosmétique, musicale. Vernis Rouge est un subtil mélange de ces inspirations puisées dans une enfance passée au Liban, interrompue par un brusque et douloureux rapatriement. Une dureté convertie en indépendance et détermination, saupoudrées de douceur et de sensualité. Pianiste de formation au conservatoire et guitariste autodidacte, elle est aussi bien influencée par Barbara et Dalida que par Clara Luciani, Angèle, Adé et Zaho de Sagazan, et n’hésite pas à reprendre Bosh, 13 Organisé, Jul ou Aya Nakamura (+1M vues cumulées)

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



