CAFE-CONCERT : THOMAS KAHN FILE 7, 5 mars 2023, MAGNY LE HONGRE.

C'est le concert à l'heure du café ! Pour celles et ceux, jeunes ou moins jeunes, qui préfèrent les sorties en après-midi, tranquillement assis, comme à la maison. En ce dimanche 5 mars, hommage à nos grands-mères, qu'on célèbre avec joie parce qu'on les aime et qu'elles le méritent. Avec à cette occasion un invité de marque, tout en douceur et en relief, le « petit principe de la soul moderne » : Thomas Kahn. Pour lancer ce moment suspendu, nous transformerons notre bar en caféothèque, à la découverte de cafés (et autres thés) dits « de spécialité »… À vos papilles !

FILE 7 MAGNY LE HONGRE 4 RUE DES LABOURS Seine-et-Marne

C’est le concert à l’heure du café ! Pour celles et ceux, jeunes ou moins jeunes, qui préfèrent les sorties en après-midi, tranquillement assis, comme à la maison. En ce dimanche 5 mars, hommage à nos grands-mères, qu’on célèbre avec joie parce qu’on les aime et qu’elles le méritent. Avec à cette occasion un invité de marque, tout en douceur et en relief, le « petit principe de la soul moderne » : Thomas Kahn. Pour lancer ce moment suspendu, nous transformerons notre bar en caféothèque, à la découverte de cafés (et autres thés) dits « de spécialité »… À vos papilles !

