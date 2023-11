Café-concert : Sulafa Elyas La Bellevilloise Paris, 28 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 28 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Jeudi 28 décembre Sulafda Elyas est en café-concert à La Bellevilloise

Sulafa Elyas, chanteuse et joueuse de oud soudanaise née en 1997, étudiante en administration des affaires à l’université Al-Ahfad, a développé sa passion musicale depuis l’enfance. Convaincue de l’impact de l’art sur sa personnalité, elle utilise la musique pour aborder divers sujets, sans restriction de genre ou de catégorie. Lauréate de plusieurs prix, elle a présenté des chansons soudanaises avec l’oud et collaboré avec le groupe Imarhan sur « Lemon Bara ». En 2021, elle a formé son propre groupe, cherchant à marier originalité et modernité. Actuellement étudiante en oud à l’Arab Oud House et en musique moderne à la Global Music Academy de Khartoum, Sulafa aspire à façonner un style distinctif pour les artistes soudanais.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



