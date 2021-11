Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : SORIBA SAKHO & L’ESPRIT MANDINGUE La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

CAFE-CONCERT : SORIBA SAKHO & L'ESPRIT MANDINGUE La Bellevilloise, 26 novembre 2021, Paris.

Soriba Sakho & L’Esprit Mandingue en concert à La Bellevilloise vendredi 26 novembre 2021. Originaire de la région de Tambacounda au Sénégal, Soriba Sakho est un griot qui chante et joue la Kora. Installé à Paris depuis 2007, c’est là qu’il rencontre Ben Body (bassiste et contrebassiste français) et fonde avec lui le groupe Esprit Mandingue. Pour cela, ils s’entourent de musiciens qui comptent parmi les meilleurs représentants de la musique mandingue. Formation à effectif variable (de 3 à 6 musiciens), l’Esprit Mandingue joue le répertoire traditionnel mandingue (Mali, Sénégal, Guinée…) ainsi que des compositions originales aux influences musicales variées (salsa, reggae, mbalax….). L’orchestre se fera un plaisir de faire bouger son public au son irrésistible des grooves afro-mandingues. Line-up : Soriba Sakho, chant et kora Ben Body, basse Patrick Gigon, batterie Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

