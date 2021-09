Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : SONORA DE LUCHAR La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : SONORA DE LUCHAR La Bellevilloise, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 8 octobre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

Sonora de Luchar en concert à La Bellevilloise vendredi 8 octobre 2021. Du Chili, Maurice, France et ailleurs, not’ Cumbia Rebelde, consciente et non-sexiste, vous fera voyager avec ses rythmes métis et festifs, pour sentir la joie des musiques de l’Abya Yala (Amériques), avec ses touches afro-percutives qui vous invitent à danser sans complexes! Auto-gérée, plurielle et hétéroclite, nous sommes au service du bien vivre, de la justice sociale et de l’égalité. Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-08T18:30:00+02:00_2021-10-08T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris