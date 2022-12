CAFÉ-CONCERT : SANKO8 La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFÉ-CONCERT : SANKO8 La Bellevilloise, 6 janvier 2023, Paris. Le vendredi 06 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Sanko8 est La Bellevilloise à l’occasion d’un café-concert ! Composé de trois musiciens d’exception, le trio Sanko8 vient pour présenter une musique qui révèle toute la richesse musicale de l’Amérique Latine. Sanko8 propose un extraordinaire voyage empreint de l’univers musical du Venezuela et inspiré des rythmes tels que les valses, les merengues à 5×8, les gaitas, les danzas ou encore les joropos. Sans oublier bien évidement les boleros, guarachas, et autre salsa. Sanko8 Rafael Mejias (percusion et chant) Manuel Sanchez (bass et chant) Josué Omaña (cuatro et chant) La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/

CAFÉ-CONCERT : SANKO8

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CAFÉ-CONCERT : SANKO8 La Bellevilloise 2023-01-06 was last modified: by CAFÉ-CONCERT : SANKO8 La Bellevilloise La Bellevilloise 6 janvier 2023 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris