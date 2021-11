Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : RYADH La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : RYADH La Bellevilloise, 9 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 9 décembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Pianiste classique de formation, Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, Ryadh aurait pu s'orienter vers une carrière académique, mais son désir de délivrer un message à travers un style qui lui soit propre a pris le dessus. Ses textes, ciselés façon Aznavour et dont le rythme peut parfois nous rappeler un certain Nougaro, vous plongent dans le quotidien de l'homme moderne qu'il décrit avec finesse et humour.

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

Date complète :

2021-12-09T20:00:00+01:00_2021-12-09T22:00:00+01:00

