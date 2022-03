CAFE-CONCERT : REICHA SOUARE La Bellevilloise, 29 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 29 avril 2022

de 20h00 à 22h00

gratuit

Originaire de la Guinée Conakry, Reicha a été bercée dés son jeune âge par la musique de Miriam Makeba. Très influencée à ses débuts par Aïcha Koné, elle travaille sérieusement sa voix, elle entame une carrière de chanteuse et s’installe en France en 1990.

Elle débute ainsi comme choriste dans de nombreuse et diverses formations dont Sekouba Bambino, Bill de Sam, Djanka Diabaté ou encore T’boys avant de créer son propre groupe. Grâce à ses rencontres riches et multiples à Paris, elle décide de s’orienter vers un style qui lui est propre et qui mélange la soul et le jazz aux rythmes traditionnels mandingues.

À la fois auteure, compositrice et interprète, Reïcha aime fusionner le son de la kora, du balafon et du djembe aux instruments modernes tels que la batterie, la base et la guitare électrique dans un style que l’on pourrait intituler : « soul mandingue ».

Reïcha chante l’amour, la spiritualité et le quotidien de gens qui souffrent. Sn charisme et son élégance lui donnent un cachet original sur scène, milieu qu’elle affectionne particulièrement avec de nombreuses représentations à son actif dont : Le Divan du Monde, Le New Morning, La Guinguette Pirate, Le Baiser Salé, Le Coq-Noir, Bar Gallia, La Bellevilloise,, Le Centquatre-Paris, La Petite Halle, Le OFF Vita, Bellevil’ Festival, Le Vieux Belleville…

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

