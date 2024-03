Café-concert : Pur-Sang à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

2 euros par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Pur-Sang en concert à La Bellevilloise samedi 16 mars à l’occasion du Festival Paris Music.

« Derrière la douceur des mélodies, il y a chez Pur-Sang une rage de vivre dans la joie, même du fond de la noirceur. Un refus de baisser les bras, une volonté farouche de rassembler les gens et de croire en des lendemains meilleurs. Cette façon de chercher la lumière envers et contre tout, relève d’un équilibre délicat qui force le respect. Leurs chansons, leur présence tranquille et intense, leur chaleur et leur désir de partage sont un baume. » Mélanie Fazi-Le Cargo

Le duo Féminin foule les scènes Francophones et Internationales, offrant sa poésie tendre et frontale. PUR-SANG est un réel vent de fraîcheur qui souffle sur le paysage musical français.

18h30 : ouverture des portes

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

Café-concert : Pur-Sang (Festival Paris Music)