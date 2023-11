Café-concert : Ousmane Kouyate Quartet La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le vendredi 24 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Ousmane Kouyate Quartet est en café-concert le 24 novembre à La Bellevilloise ! Petit-fils des virtuoses de la kora Mbady Kouyaté et Soundioulou Cissokho, Ousmane Kalil Kouyaté aka Ousmane Koraman est issu d’une grande famille de djélis (griots) originaires de Guinée et du Sénégal. Surnommé le « prince de la Kora », Ousmane Kouyaté développe avec ses musiciens une fusion afro-jazz tirée de la musique mandingue et teintée de parfums pop, funk, soul, blues ou rock, qu’il accompagne au chant en malinké, en soussou et en peul. En parallèle, il accompagne aussi des musiciens de renom aux influences musicales diverses (Hélène Ségara, Blitz the Ambassador, Lëk Sèn, Saïko Nata, Soul Bang’s, Blade MC et Stefan Filey, William Baldé…). – 18h30 : ouverture des portes 20h : début du concert La réservation est vivement conseillée. 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert. La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

