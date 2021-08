Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : ORLANDO POLEO & AFROVENEZUELA JAZZ La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : ORLANDO POLEO & AFROVENEZUELA JAZZ La Bellevilloise, 23 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 23 septembre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

Orlando Poleo & Afrovenezuela Jazz en concert à La Bellevilloise jeudi 23 septembre 2021. Orlando Poleo occupe une place importante dans le paysage musical vénézuélien de par son talent et sa musique qui fluctue entre jazz, sons cubains et rythmes afro-vénézuéliens, entre tradition et modernité. Il est considéré comme l’un des meilleurs percussionnistes du jazz-latino. Afrovenezuela Jazz, c’est un mélange de musiques traditionnelles vénézuéliennes et d’autres pays d’Amérique Latine. Leur répertoire évolue autour du jazz, entre morceaux originaux et standards. La particularité de la formation réside principalement dans son utilisation des instruments traditionnels afro-vénézuéliens. 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)

Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-09-23T18:30:00+02:00_2021-09-23T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris