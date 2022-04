CAFE-CONCERT : OPEN MIC POWER SOUL FT. PALOMIA La Bellevilloise, 14 avril 2022, Paris.

L’Open Mic Power Soul invite Palomia à La Bellevilloise jeudi 14 avril 2022.

Date et horaire exacts : Le jeudi 14 avril 2022

de 18h30 à 22h00

gratuit

Du groove, de la bonne humeur et de superbes vocalistes !

L’Open Mic Power Soul revient enfin à La Bellevilloise pour le plus grand bonheur de vos oreilles.

Lors de ce rendez-vous mensuel des amoureux de la soul, les mélomanes les plus talentueux se succèdent pour donner de la voix et découvrent un artiste de la scène parisienne.

Accompagné du backing band présent sur place, vous aussi, inscrivez-vous auprès des deux MC et montez sur scène devant un public convivial et dans une ambiance festive.

Palomía

Elle s’appelle Palomía! Moitié française et moitié espagnole, cette artiste chante depuis qu’elle est toute petite, elle adore la scène et la rencontre avec le public.

Un mix entre la pop et la trap/rap, un mix entre l’espagnol et le français, c’est ce petit cocktail ensoleillé que tu retrouveras dans sa musique.

N’hésites pas à venir écouter et danser sur ses chansons aux rythmes latinos.

Bonne ambiance assurée !

—- Déroulé de l’Open Mic —-

Voici quelques infos sur le déroulé de l’Open Mic. La soirée commence à 18h30 : avec le concert de l’artiste invité.e de 19h à 19h30, suivi de l’Open Mic de 20h à 21h45.

Les chanteurs sont accompagnés par le backing band (guitare ou piano, basse, batterie) sur un morceau du répertoire proposé (disponible ici https://bit.ly/2tR1h5v ). Si les chanteurs souhaitent interpréter un titre hors répertoire mais être accompagnés par le backing band, la boucle doit être de max 4 accords. Il est possible de s’accompagner soi-même.

Dans tous les cas, les chanteurs doivent prévenir les MC et avoir leurs accords avant la soirée ou au plus tard au début de celle-ci. Un micro-chœur est disponible en plus du micro-lead. Il est aussi possible de venir chanter à plusieurs. Les inscriptions se font avant la soirée via la page Open Mic Power Soul, ou sur place jusqu’à 20h30 auprès d’un des deux MC présents. Ils sont là pour ça, n’hésitez pas à les solliciter ! Les chanteurs sont appelés pour leur passage sur scène et doivent être prêts au moment où leur nom est appelé. Les chanteurs inscrits en avance sont priés de se manifester auprès de la MC avant 20h30. Passé cet horaire, la priorité sera donnée aux chanteurs présents dans la salle. Le dernier passage aura lieu à 21h45.

–

18h30 : ouverture des portes & début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Réservez ici :

https://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com

Découvrez la carte : https://bit.ly/359uomX

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3 : Gambetta (Paris) (608m) 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)



Contact :

