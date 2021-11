CAFE-CONCERT : OPEN MIC POWER SOUL FT. CHLOE BREIT La Bellevilloise, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 4 novembre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

L’Open Mic Power Soul invite Chloé Breit à La Bellevilloise

Chloé vient d’une famille où personne ne fait de musique, et pourtant, elle l’accompagne et lui ouvre un chemin rempli de couleurs depuis son enfance. Toujours à part et différente, elle trouve refuge en écoutant et reproduisant ses artistes préférés (Michael Jackson, Amy Winehouse, Mika, Ben l’Oncle Soul). Mais c’est lors d’un voyage initiatique en Angleterre que tout change. Armée de sa guitare, elle décide de dépasser sa peur, et d’écumer les scènes ouvertes de Birmingham. Soir après soir, le public accueille ses morceaux avec enthousiasme et petit à petit le trac fait place au bonheur d’être sur scène et de provoquer des émotions au public.

De retour en France, elle emporte des souvenirs et des mélodies que ce voyage lui a insufflé et donne naissance à son premier EP “Hazy Line”. Elle réalise plus de 50 concerts en 2 ans, dont l’Olympia le 21 juin 2019, aux côtés de Clara Luciani, Lomepal ou encore Jeanne Added. Aujourd’hui, elle travaille sur son deuxième EP, où elle se dévoile plus et cherche à sublimer ses parts d’ombres en véritable message d’espoir et de dépassement de soi. Avec joie et hâte de retrouver la scène, elle poursuit sa quête de liberté et de vérité.

Déroulé de l’Open Mic

La soirée commence à 18h30 : avec l’Open Mic de 18h30 à 21h, suivi d’un concert de l’artiste invité de 21h à 21h45.

Les chanteurs sont accompagnés par le backing band (guitare ou piano, basse, batterie) sur un morceau du répertoire proposé. Si les chanteurs souhaitent interpréter un titre hors répertoire mais être accompagnés par le backing band, la boucle doit être de max 4 accords. Il est possible de s’accompagner soi-même.

Dans tous les cas, les chanteurs doivent prévenir les MC et avoir leurs accords avant la soirée ou au plus tard au début de celle-ci. Un micro-chœur est disponible en plus du micro-lead. Il est aussi possible de venir chanter à plusieurs. Les inscriptions se font avant la soirée via la page Open Mic Power Soul, ou sur place jusqu’à 20h30 auprès d’un des deux MC présents. Ils sont là pour ça, n’hésitez pas à les solliciter !

Les chanteurs sont appelés pour leur passage sur scène et doivent être prêts au moment où leur nom est appelé. Les chanteurs inscrits en avance sont priés de se manifester auprès des deux MC avant 19h15. Passé cet horaire, la priorité sera donnée aux chanteurs présents dans la salle. Le dernier passage aura lieu à 21h00.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

