Olli Soikkeli en concert à La Bellevilloise samedi 23 octobre 2021. Le phénomène finlandais de la guitare Jazz Olli Soikkeli pour la première fois en France et sur la scene de la Bellevilloise. Né en Finlande et basé à New York depuis plusieurs année, il tourne dans le monde entier avec son groupe Rhythm Future Quartet, co Leadé avec le violoniste américain Jason Anick. Il partage la scene avec des artistes tels que Stochelo Rosenberg, Bucky Pizzarelli, Tommy Emmanuel ou encore la chanteuse Cyrille Aimée et le pianiste Marian Petrescu. Entouré de la creme de la creme des musiciens de la scène jazz manouche parisienne, il présentera un répertoire autour de la musique de Django Reinhardt. Un événement à ne pas manquer! Olli Soikkeli – Guitar Remi Oswald – Guitar Bastien Weeger – Clarinet Edouard Pennes – Contrebasse – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire Concerts -> Jazz La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Jazz Musique

