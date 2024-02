Café-concert : Najoi Bel Hadj La Bellevilloise Paris, jeudi 14 mars 2024.

Le jeudi 14 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. gratuit

Najoi Bel Hadj en concert à La Bellevilloise jeudi 14 mars 2024.

Najoi Bel Hadj est un esquif dont les voiles abritent les vents de multiples rivages.

Depuis ses 20 ans elle croise la route d’artistes issus de scènes éclectiques tels que Cheick Tidiane Seck, Ben l’Oncle Soul, Alice Orpheus, Orange Blossom, la Cie X-Press et Mike Ibrahim avec qui elle collabore dans l’écriture de son premier album : Wavering.

« Wavering » en anglais, « Mayassou » en arabe ou « Oscillation » en français, les chansons intimes de Najoi sont façonnées dans ces trois langues et racontent des histoires faites de multiples rivages, de mers balayées d’émotions, de forces des profondeurs, de tremblements de la surface.

Sur scène, on la retrouve avec sa voix si singulière, accompagnée de sa guitare, en harmonie avec les délicieuses sonorités de l’archet et des claviers de Yurie Hu. Ensemble, elles créent un espace sensible, à la fois céleste et aquatique, où chacun est libre de se laisser porter ou de se reconnaître dans le regard de l’autre.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

