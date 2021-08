Paris La Bellevilloise île de France, Paris CAFE-CONCERT : MŪN La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFE-CONCERT : MŪN La Bellevilloise, 18 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 18 septembre 2021

de 18h30 à 22h

gratuit

Mūn en concert à La Bellevilloise samedi 18 septembre 2021/ Originaires de Lyon, ces deux musiciennes à la formation classique brisent les codes de la chanson à texte en y incorporant des ingrédients aux saveurs détonantes. Une recette à vous décoller les papilles auditives : – Un soupçon de textes troublants – Une louche d’accords enivrés – Une cuillérée de slaps et de chops – Une pincée d’électro Laissez mijoter à feu doux pour un plat aux textures surprenantes ! – 18h30 : Ouverture des portes 20h : Concert La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://bit.ly/3wS1vEE 2€ s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire : – schéma vaccinal complet – résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h – certificat de rétablissement (plus de 11 jours, moins de 6 mois) Concerts -> Autre concert La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Autre concert Musique

Date complète :

2021-09-18T18:30:00+02:00_2021-09-18T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris