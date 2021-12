CAFE-CONCERT : MOUSSA KOITA, 23 décembre 2021, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 23 décembre 2021

de 20h00 à 22h00

gratuit

Moussa Koita en concert à La Bellevilloise jeudi 23 décembre 2021.

Bercé par la musique mandingue et les rythmes ouest-africains et d’ailleurs, Moussa mêle à ces genres musicaux traditionnels la pop music créant ainsi une afro fusion intense et mélodique.

Musicien et chanteur aguerri de l’underground parisien et bordelais, Moussa Koita offre une musique qui n’a pas de frontière. Sur des sonorités traditionnelles ouest-africaines, en passant par l’afrobeat, le reggae, la soul ou encore la musique folk, ce jeune auteur-compositeur relate tour à tour sa vie ici et là-bas, ses expériences d’homme et d’artiste du monde.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

Réservez ici :

http://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com

Découvrez la carte : https://bit.ly/3qMqE3k

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

L’accès à La Halle aux Oliviers se fait sur pass sanitaire. Port du masque à votre arrivée et à chacun de vos déplacements.

