Café-concert : Merle à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

2 euros par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

C’est en écoutant les oiseaux en ville que Merle est né : personnage queer tout en paillettes, Merle chante son univers doux bizarre, entre pop aérienne et chanson. Il est entouré de ses deux ailes aux claviers et percussions et accompagné de sa Birdbox (machine lui permettant de parler oiseau sur scène !) pour un live aérien et dansant faisant la part belle aux harmonies vocales.

Après avoir sorti en 2021 un premier single, Le Mur et Le Lierre, BO du film américain Ma Belle, Ma beauty, Prix du public du festival américain Sundance (2021) et en 2023 leur premier EP, Métamorphoses, le trio prépare actuellement leur second EP pour début 2025 et aura donc de nombreuses surprises pour ce live à La Bellevilloise.

–

18h30 : ouverture des portes

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

Café-concert : Merle