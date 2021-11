CAFE-CONCERT : MELO’NOMADE La Bellevilloise, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Melo’nomade en concert à La Bellevilloise !

Melo’Nomade c’est d’abord le duo formé par deux artistes, Raphaële Murer, violoncelliste classique originaire d’Alsace et Magou Samb, guitariste, koraïste, héritier du folk des pêcheurs lébous du Sénégal et chanteur à la voix rocailleuse et bluesy.

Créé en 2017, MeloNo’made est un voyage exploratoire et mélodique, une plongée à l’intérieur de l’âme de la kora, de la guitare et du violoncelle, une quête poétique puisant dans le soufisme et la pureté nostalgique des cordes pour dessiner un nouveau paysage sonore.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (613m) 3bis : Pelleport (671m)



Contact : La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com

Date complète :

