CAFÉ-CONCERT | MATTHIEU BORÉ La Bellevilloise Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris CAFÉ-CONCERT | MATTHIEU BORÉ La Bellevilloise Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Samedi 16 décembre, Matthieu Boré est en café-concert à La Bellevilloise ! Doté de goûts musicaux variés, Matthieu Boré trace une route originale entre standards et compositions personnelles saluées par la critique, en France et à l’international, dont témoignent les neuf albums qu’il a enregistrés. Musicien éclectique, chanteur, pianiste, il communique avec fraîcheur une énergie qui invite à la fête, aux soirées endiablées que l’on associe au carnaval mythique de la Nouvelle Orléans. En savoir plus : The Gumbo Kings Trio : https://youtu.be/3GNMVYC6aU8 www.matthieubore.com https://www.facebook.com/matthieuborefanpage/ https://www.instagram.com/matthieubore/ _ La réservation est vivement conseillée. Réservez ici : https://labellevilloise.com/manger-boire et reservation@labellevilloise.com Découvrez la carte : https://www.labellevilloise.com/carte-food/ 2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le spectacle. _ La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 PARIS La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.matthieubore.com https://www.facebook.com/matthieuborefanpage/ https://www.facebook.com/matthieuborefanpage/

CAFÉ-CONCERT | MATTHIEU BORÉ Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Bellevilloise Paris latitude longitude 48.8684150105661,2.39216096810631

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/