Café-concert : Marie Colomera + Vio La Bellevilloise Paris, jeudi 1 février 2024.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Le 1er février, découvrez Marie Colometa et Vio en co plateau pour un café-concert à La Bellevilloise.

Marie Colomera

Originaire de Saint Raphaël, Marie Colomera invite à l’évasion sur les rivages de la Méditerranée à travers des chansons françaises ensoleillées aux airs de saudade.

Cocktail de sonorités latines et brésiliennes, entre Olivia Dean et Sade, ses mélodies chaloupées nous enveloppent dans une élégante atmosphère suspendue intime, légère et mélancolique. Marie Colomera, accompagnée de sa guitare, joue avec sa voix suave, où la sensibilité se mêle à la chaleur et au calme. Marie Colomera trace avec les cordes de sa guitare un chemin d’évasion parsemé d’escales sur les eaux tumultueuses de ses émotions. Elle évoque avec authenticité et fraîcheur les paradoxes et les doutes de sa génération, l’envie de liberté, d’indépendance et la quête de soi.

Vio

Vio c’est Violetta. Auteure-compositrice-interprète. Elle commence la guitare à l’âge où l’on apprend à compter. Elle décide très tôt que la musique sera son avenir et écrit rapidement ses premières chansons. Plus tard, certaines d’entre elles seront notamment synchronisées sur des séries telles que « Shérif et « Les bracelets rouges » diffusées sur France 2 et TF1.

Vio c’est direct, incisif. Ça pique et interpelle, comme ses chansons. Douceur et colère, jeune femme et jeune fille, elle pose ses yeux sur les contradictions de la modernité. Vio bouscule la pop française avec un mélange de textes percutants et de mélodies enveloppantes.

« Inquiète » est le deuxième EP de VIO. Piquante et douce à la fois, elle y exprime ses interrogations et ses inquiétudes face à plusieurs dilemmes : l’avenir, l’amour ou le rapport à soi et aux autres.

Naviguant entre désillusion et espoir, Vio chante la remise en question et la volonté de toujours s’interroger pour aller de l’avant ! Produit par le duo Majeur Mineur et Jones Blank qui apparaissent aussi dans l’opus en featuring sous le nom d’Itzama, Vio a aussi collaboré avec Jim Bauer pour l’écriture et la composition de certains morceaux. Le rappeur Spider Zed a aussi mis de sa patte sur l’un des titres. La sortie de « Inquiète » est prévu pour le 17 février 2023.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://bookings.zenchef.com/results?rid=349712&pid=1001

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact :

