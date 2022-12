CAFÉ-CONCERT / MAMADY DIABATÉ La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

CAFÉ-CONCERT / MAMADY DIABATÉ La Bellevilloise, 20 janvier 2023, Paris. Le vendredi 20 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. gratuit

Retrouvez Mamady Diabaté à La Bellevilloise à l’occasion d’un café-concert ! Guitariste guinéen, Mamady Diabaté est l’une des étoiles montantes de la musique moderne africaine. Ila déjà collaboré avec plusieurs artistes comme Cheick Tidiane Seck, Rachid Taha, le Kora Jazz Band et bien d’autres. Il puise son inspiration dans la grande musique mandingue qu’il adapte aux rythmes modernes de nos jours : Blues, Afrobeat, Rock, Funky, Salsa… La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m) Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m) Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.labellevilloise.com/ https://www.facebook.com/DiabateMamady https://www.facebook.com/DiabateMamady

CAFÉ-CONCERT / MAMADY DIABATÉ

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Bellevilloise Adresse 19-21 rue Boyer Ville Paris lieuville La Bellevilloise Paris Departement Paris

La Bellevilloise Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CAFÉ-CONCERT / MAMADY DIABATÉ La Bellevilloise 2023-01-20 was last modified: by CAFÉ-CONCERT / MAMADY DIABATÉ La Bellevilloise La Bellevilloise 20 janvier 2023 La Bellevilloise Paris Paris

Paris Paris