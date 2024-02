Café-concert : Malik Diaw à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, jeudi 15 février 2024.

Le jeudi 15 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Malick Diaw en concert à La Bellevilloise jeudi 15 février 2024.

Guitariste, auteur, compositeur et interprète, Malick DIAW est un musicien sénégalais installé à Paris. Sa musique penche vers l’afro-folk, mêlée de sons touareg ou mandingue, mais aussi de blues, de rock et de jazz. Elle oscille entre rythmes africains et européens et peut s’accompagner de percussions (djembé, sabar, calebasse…), basse, batterie ou même guitare acoustique et chœurs.

Tout au long de son parcours, Malick a été influencé par des musiciens tels qu’Ismael LO, Salif Keita, Ali Farka Touré, Youssou Ndour.

Au cours de sa carrière il a pu accompagner certaines personnalités de la musique Africaine comme Ghalia Bénali (Tunisie), Les Tourée Kunda (Sénégal), Mariém Hassan (Sahara Occidental), Oumar Péne (Sénégal).

Après avoir participé à une quinzaine d’albums, et effectué plusieurs tournées en accompagnant de grandes stars de la musique Africaine, Malick a travaillé sur ses compositions.

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée: https://www.labellevilloise.com/cafe-restaurant/

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

