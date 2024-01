Café-concert : Magou Samb & Dakar Transe Music La Bellevilloise Paris, samedi 3 février 2024.

Le samedi 03 février 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Samedi 3 février, Magou Samb & Dakar Transe Music en café-concert à La Bellevilloise !

Véritable trait d’union entre la connexion ancestrale et la modernité, Magou SAMB, est un artiste inspiré. Il puise dans la mixité culturelle une puissante énergie. Les valeurs de respect et de partage colorent sa voix et ses compositions. Il sait se faire alchimiste, et multiplier les expériences musicales.

Avec lui, le voyage n’est pas anodin, c’est notre curiosité qui est suscitée, il nous guide dans cette découverte avec subtilité et amour.

Dans son nouvel album {Dom Adama}, dédié à la cause écologiste et humaniste, le Sénégalais Maguette Samb aka Magou aborde divers thèmes relatif à l’effet négatif de l’homme sur l’environnement, tels que la pollution et le réchauffement climatique, comme dans « Dom Adama » (« le pollueur », et littéralement « fils d’Adam » ou « l’homme », « l’être humain » en wolof) ou « Guygui » (le baobab rebelle). Il y parle aussi de la force de l’amour, de la justice, de la paix dans le monde, et rend hommage aux Femmes.

{Dom Adama} est comme un conte parlant de l’homme moderne face à la surconsommation et le stress dans les grandes villes : « Un Parisien qui part dans le désert, les pieds nus, sans trouver de réponse ! De retour à Paris, un oiseau lui dit : « Tu veux la paix ? Sois en paix avec toi-même, commence à dire bonjour à tes voisins et respecte ton environnement !!! « »

C’est un retour aux sources, un mélange de racines et de modernité… responsable. Alliant voix, guitares acoustiques et percussions, sur des univers très variés, {Dom Adama} est une invitation à un voyage dans l’émotion et la douceur au fin fond de l’Afrique et à travers le monde, brisant ainsi les frontières…

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée : https://bookings.zenchef.com/results?rid=349712&pid=1001

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



